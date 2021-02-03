Компания Apple, которая снова возглавила топ самых дорогих брендов мира, Apple разработала обновленную версию операционной системы, в которой появилась функция разблокировки iPhone благодаря Face ID, даже если пользователь в маске.

Об этом сообщает Sky News.

В частности, новая функция сейчас доступна только в бета-версии обновленной операционной системы iOS 14.5.

"Отныне пользователи iPhone, которые носят маску, смогут быстро разблокировать смартфон благодаря технологии Face ID. Однако для этого необходимо, чтобы на руке пользователя были разблокированы смарт-часы Apple Watch", - сообщили в материале.

Пользователям в маске будет достаточно посмотреть на экран iPhone и блокировка будет снята.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple не станет в этом году выпускать 13-й айфон. Однако планирует выпустить улучшенную версию 12-го поколения смартфонов - iPhone 12s.

Также напомним, что корпорации Apple грозит штраф за намеренное замедление работы старых моделей смартфонов. Европейская ассоциация по защите прав потребителей Euroconsumers обратилась в суд, требуя от корпорации около 180 млн евро компенсации.