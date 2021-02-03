32-летний житель села Гвардейское (Киевская область) приговорен в 8 годам лишения свободы за расправу над своей гражданской женой.

В состоянии алкогольного опьянения на почве ревности он нанес 25-летней женщине множественные удары руками по голове. В результате пострадавшая умерла от полученных травм через несколько дней в реанимационном отделении Фастовской районной больницы. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"Прокурором Фастовскойо местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 32-летнего жителя с. Гвардейское в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд признал фигуранта производства виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

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