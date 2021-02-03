Известный юрист Андрей Портнов допустил, что настоящими авторами решения о закрытии телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne являются американские власти.

Об этом Портнов написал в своем Телеграм-канале.

Портнов сделал такой вывод на основании поспешности реакции Вашингтона на новость о запрете вещания каналов.

"Учитывая, что решение о блокировании украинских телеканалов было принято вчера ночью, а реакция Вашингтона появилась сегодня до начала там рабочего дня, есть основания полагать, что вчерашние решения украинских властей были приняты не в Украине", - написал юрист.

Ранее "Страна" приводила положительный отзыв американского посольства о решении Зеленского по поводу каналов.

Ранее мы сообщали, что в представительстве Украины при ЕС заявили, что Евросоюз якобы одобрил отключение NewsOne, Zik и "112".