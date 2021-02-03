Решение о закрытии трех телеканалов принималось не в Украине - Портнов
Известный юрист Андрей Портнов допустил, что настоящими авторами решения о закрытии телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne являются американские власти.
Об этом Портнов написал в своем Телеграм-канале.
Портнов сделал такой вывод на основании поспешности реакции Вашингтона на новость о запрете вещания каналов.
"Учитывая, что решение о блокировании украинских телеканалов было принято вчера ночью, а реакция Вашингтона появилась сегодня до начала там рабочего дня, есть основания полагать, что вчерашние решения украинских властей были приняты не в Украине", - написал юрист.
Ранее "Страна" приводила положительный отзыв американского посольства о решении Зеленского по поводу каналов.
Ранее мы сообщали, что в представительстве Украины при ЕС заявили, что Евросоюз якобы одобрил отключение NewsOne, Zik и "112".