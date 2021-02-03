Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков высказал свое мнение о введенном запрете на три украинских телеканала.

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"Министерство внутренних дел Украины, как орган власти, которое в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины", - говорится в обнародованном в среду вечером заявлении министра внутренних дел Украины по указу президента о применении санкций.

Аваков уверяет, что "материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими".

"И хочу предостеречь: не надо путать понятия "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война - время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственнической позиции, а его принятие - прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО", - говорится в заявлении.

"Если коротко - горячо поддержал это решение Зеленского. Любопытно, что помимо закрытия оппозиционных телеканалов, по слухам, американцы требуют от Зеленского уволить Авакова. И последний, видимо, решил поддержать "линию партии", показывая свою лояльность. Ну-ну", - комментирует позицию Авакова Telegram-канал "Политика страны".



Напомним, что вчера, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. "Страна" следит за тем, как на это реагирует Украина и мир в обновляемом материале.

Также "Страна" опросила известных украинских юристов - законно ли вообще блокировать телеканалы без суда и следствия и какие это будет иметь последствия для правового поля Украины.