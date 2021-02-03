В четверг, 4 февраля, в Украине ожидается пасмурная и дождливая погода с ветром. Уже ночью осадки накроют западные, северные регионы, а также Винницкую область. А днем дожди распространятся уже на все территорию страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах Украины - местами гололед (кроме юго-восточной части). Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На западе страны, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха от 0 до +5 градусов. В дневные часы +2-7 градусов. В южных регионах - до +10.

В Киеве 4 февраля прогнозируют дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 0 до +2 градусов, днем +3-5.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что украинских водителей предупредили о туманах, дожде и снегопадах в среду и призвали к осторожности.

Также мы сообщали, что мощные осадки принесли в Турцию крупнейшее за 26 лет наводнение, есть жертвы.