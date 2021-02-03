Во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции на фоне уменьшения количества случаев Covid-19.

Об этом сообщает генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга.

В частности, он рассказал, что третью неделю подряд количество новых случаев Covid-19 во всем мире уменьшается.

"Это свидетельствует о том, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные мероприятия, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни", - сообщил гендиректор ВОЗ.

По его словам, в мире уже наблюдалось снижение заболеваемости и тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.

"По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других", - добавили в ВОЗ.

Как отметил гендиректор ВОЗ, контроль за распространением вируса спасает жизнь сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов, и это помогает обеспечить эффективность вакцин.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ВОЗ прибыли для расследования в Уханьский институт вирусологии. Этот визит стал основным моментом их миссии по сбору данных и поиску информации относительно происхождения и распространения вируса.

Также напомним, что в ВОЗ призвали приостановить вакцинацию в развитых странах. В частности, в ВОЗ обеспокоены, чтобы вакцин хватило и менее состоятельным странам.