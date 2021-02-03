Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) отреагировали на ситуацию с запретом вещания телеканалов ZIK, NewsOne и "112" в Украине. Обе организации осудили запрет на работу этих СМИ.

В распоряжении "Страны" оказался текст совместного заявления федераций.

Международная и Европейская федерации журналистов назвали решение президента Владимира Зеленского "внесудебным и политически мотивированным запретом и вопиющим нападением на свободу прессы, которое необходимо срочно отменить".

По мнению критиков, запрет власти поставил под угрозу лишения работы около 1500 человек, которые трудятся в телекомпаниях.

Официального обоснования запрета не было. Лишь в Twitter президент Зеленский заявил, что Украина поддерживает свободу слова, но не "пропаганду, финансируемую агрессорами".

Запретительный меры включают блокирование активов вещателей, запрет на использование радиочастот в Украине и запрет на осуществление финансовых операций внутри страны.

Ранее правительство Украины обвиняло трех пострадавших вещателей в том, что они находятся под "злонамеренным российским влиянием" и угрожают информационной безопасности Украины.

В заявлении Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) говорится, что "лишение граждан Украины доступа к СМИ без предварительного суда и запрет сотням журналистов и средств массовой информации их права на работу является посягательством на свободу слова" и отмечается, что "политическая принадлежность владельцев украинских СМИ, зарегистрированных в Украине, не является преступлением".

Независимый профсоюз СМИ Украины (IMTUU) призвал правительство разработать четкую правовую основу "для разделения пропагандистских ресурсов и СМИ" и заявил, что это политически мотивированное решение может проложить путь к диктатуре и подорвать демократию.

"Вы не можете бороться со своим самым злым и коварным противником, прибегая к его методам", - заявил профсоюз.

Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер сказал: "Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют никакого отношения к политической принадлежности своих владельцев СМИ. IFJ призывает украинские власти снять запрет и уважать свободу информации и слова".

Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес добавил: "Запрет трансляций - одна из самых крайних форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты следует применять только в очень исключительных обстоятельствах. Государства несут обязательство гарантировать эффективный плюрализм СМИ. Порядок лицензирования должен обеспечивать достаточные гарантии против произвола, в том числе надлежащее обоснование властями своих решений об отказе в лицензии на вещание. Кажется очевидным, что президентский запрет вовсе не соответствует международным правовым стандартам в отношении свободы слова и вещательных СМИ".

Ранее "Страна" сообщала, что в ЕС предостерегли Украину от подавления свободы СМИ на фоне закрытия трех каналов.

Между тем в Нацсовете по ТВ посетовали, что без закона о медиа нельзя запретить эфиры оппозиционных телеканалов еще и в YouTubе.