В среду, 3 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова не поддержал попавшие под санкции телеканалы NewsOne, Zik и 112 Украина.

Об этом сообщает журналист телеканала NewsOne Диана Панченко на своей странице в Facebook.

"Комитет Несвободы слова ожидаемо не поддержал наши каналы. Даже в том чтобы обратиться к Ютуб не прерывать нашу трансляцию. Зато прозвучала инициатива законодательно ввести цензуру. Убогие шариковы", - пишет журналист.

Отметим, что большинство в комитете составляют депутаты от "Слуги народа".



Напомним, что вчера, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. "Страна" следит за тем, как на это реагирует Украина и мир в обновляемом материале.

В связи с принятым решением, журналисты отключенных каналов Newsone, Zik, 112 решили продолжать телемарафон на YouTube.

В то же время глава Нацсовета сообщила, что без закона о медиа нельзя запретить эфиры оппозиционных телеканалов в YouTubе.