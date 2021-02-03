Поселку городского типа Новгородское в Донецкой области могут вернуть название Нью-Йорк, которое этот населенный пункт носил до 1951 года. С такой рекомендацией Верховной Раде выступил парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Об этом в соцсети сообщил первый заместитель главы комитета Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Сегодня Комитет госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение переименовать г. Новгородское Донецкой области и вернуть историческое название Нью-Йорк", - говорится в сообщении.

Известно, что 9 октября 1951 года указом Президиума Верховного Совета УССР поселок Нью-Йорк Дзержинского района Сталинской области был переименован в Новгородское.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отказался рассматривать иск о незаконности переименования Кировограда в Кропивницкий.

Также мы сообщали, что в МИД рассказали, планирует ли Украина переименовать Грузию по примеру Литвы.