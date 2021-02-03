В четверг, 4 февраля, в Украину придет циклон Siegbert вместе с атмосферными фронтами, что станет причиной осадков в большинстве регионов страны. При этом температура воздуха будет выше 0.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее данным, зона осадков будет продвигаться запада на восток Украины. Холоднее всего будет в северных областях, от 0 до +4 градусов, а теплее всего на Юге - от +5 до +12. В остальных областях средняя температура днем будет до +7.

В Киеве температура днем будет около +4 градусов, ожидается дождь, возможно с примесью мокрого снега.

Помимо этого она рассказала, что в Карпатах выпадет снег, также мокрый снег ожидается в северной части Украины. Циклон принесет с собой и сильный юго-западный ветер, с порывам 15-20 метров в секунду.

"С 5-го февраля в Украине начнется постепенное понижение температуры воздуха, соответственно, коварной станет гололедица! Еще раз напоминаю - завтра в Украине циклон с осадками и сильным ветром!" - предупредила Диденко.



Напомним, МВД предупредило украинцев о сильных порывах ветра в Киеве и других регионах, возможен желтый уровень опасности.

Также сообщалось, что нв январе сегопады и сильный ветер обесточили в Украине 269 населенных пунктов.