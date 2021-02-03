Швейцарский регулятор пока не выдал разрешения на применение вакцины AstraZeneca, которую поставят в Украину
В среду, 3 февраля, швейцарский регулятор Swissmedic пока не выдал разрешения на применение вакцины AstraZeneca от коронавируса, так как счел недостаточными предоставленные компанией данные.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора на своем сайте.
"Данные, предоставленные на текущий момент, еще недостаточны для того, чтобы выдать разрешение", - заявили в пресс-центре.
К тому же регулятор указал, что необходимы дополнительные данные по третьей фазе клинических испытаний, проведенных в Северной и Южной Америке.
Отметим, что вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.
Напомним, что Украина получит до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Поставки начнутся в течение первого полугодия текущего года.
Как сообщала "Страна", власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca.
Также мы писали, что в Бельгии и Италии решили не прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет. В то же время в Швеции возраст вакцинируемых, по мнению правительства, не должен превышать 65 лет.