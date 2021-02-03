В среду, 3 февраля, швейцарский регулятор Swissmedic пока не выдал разрешения на применение вакцины AstraZeneca от коронавируса, так как счел недостаточными предоставленные компанией данные.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора на своем сайте.

"Данные, предоставленные на текущий момент, еще недостаточны для того, чтобы выдать разрешение", - заявили в пресс-центре.

К тому же регулятор указал, что необходимы дополнительные данные по третьей фазе клинических испытаний, проведенных в Северной и Южной Америке.

Отметим, что вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Напомним, что Украина получит до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Поставки начнутся в течение первого полугодия текущего года.

Как сообщала "Страна", власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca.

Также мы писали, что в Бельгии и Италии решили не прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет. В то же время в Швеции возраст вакцинируемых, по мнению правительства, не должен превышать 65 лет.