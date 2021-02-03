Заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций состоялось в среду, 3 февраля. Оно прошло в сокращенном варианте без проведения дебатов.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

Украинская делегация продолжает работать над реализацией таких вопросов:

сохранение режима прекращения огня;

беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования;

финализация договоренности о четырех новых участках разведения;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

Украина планирует выполнить основные технические условия, которые необходимы для возобновления полноценной работы пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое". Правительство планирует предоставить автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию разграничения и материального и технического обеспечения их работы.

"Также продолжается обсуждение технических условий возобновления ремонтных работ на ГРС в Марьянке, о котором стороны договорились на предыдущих встречах", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Кравчук хочет вынести вопрос о Крыме и Донбассе на Всеукраинский референдум.

Также мы сообщали, что Кравчуку не понравилось, что "ЛДНР" освободят украинцев при посредничестве Медведчука.