На заседании ТКГ по Донбассу решали вопрос разблокирования работы пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое"
Заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций состоялось в среду, 3 февраля. Оно прошло в сокращенном варианте без проведения дебатов.
Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.
Украинская делегация продолжает работать над реализацией таких вопросов:
- сохранение режима прекращения огня;
- беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
- освобождение удерживаемых лиц;
- разблокировка российской стороной работы КПВВ;
- финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования;
- финализация договоренности о четырех новых участках разведения;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.
Украина планирует выполнить основные технические условия, которые необходимы для возобновления полноценной работы пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое". Правительство планирует предоставить автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию разграничения и материального и технического обеспечения их работы.
"Также продолжается обсуждение технических условий возобновления ремонтных работ на ГРС в Марьянке, о котором стороны договорились на предыдущих встречах", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" писала о том, что Кравчук хочет вынести вопрос о Крыме и Донбассе на Всеукраинский референдум.
Также мы сообщали, что Кравчуку не понравилось, что "ЛДНР" освободят украинцев при посредничестве Медведчука.