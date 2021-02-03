Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк заявила, что запретить трансляцию эфиров телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в YouTube возможно только при условии принятия нового законопроекта о медиа.

Об этом сообщает "Укринформ".

По ее словам, Нацсовет не может повлиять на интернет, так как он не контролируется в Украине.

"Национальный совет не может повлиять на интернет. Интернет не контролируется в нашем государстве. И это одна из причин блокировки нового закона о СМИ, а во главе этого движения, кстати, стоят работники этих медиа, против которых сейчас введены санкции. Я не называю их журналистами, так как считаю, что журналистика и пропаганда - это совершенно разные вещи. Они хотят, чтобы онлайн-медиа не подлежали законам, которым подлежит радио, телевидение в Украине, называя это цензурой. То есть это не равное право для вещателей, но они это защищают, хотя регулирование онлайн-медиа внедрено практически во всех странах мира", - рассказала Герасимюк.

Также она заявила, что это и есть основная причина того, почему этот закон до сих пор не выносится на рассмотрение Верховной Рады.

"Это попытка полностью запретить регуляцию, то есть Национальный совет - что вообще является пещерным призывом - и полностью отпустить онлайн. Все мы хорошо понимаем, что живем в цифровую эпоху, когда телевидению осталось уже не так много для существования, хотя оно еще у нас влиятельное. Радио будет существовать дольше. Но основное информационное поле сейчас переместилось в интернет. Именно оттуда мы имеем то, что мы сейчас обсуждаем. Учитывая то, что происходит сейчас в информационном пространстве, мы должны понимать, что все, кто борется против такого закона, как раз ведут войну против Украины", - говорит председатель Нацсовета.

Ранее "Страна" сообщала, что вчера, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. "Страна" следит за тем, как на это реагирует Украина и мир в обновляемом материале.

Напомним, что после блокировки вышеперечисленные телеканалы начали вести свои эфиры на платформе YouTube.

В свою очередь, Минкульт попросит YouTube закрыть аккаунты попавших под санкции каналов NewsOne, Zik и "112 Украина".