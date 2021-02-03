На Западе, который декларирует приверженность демократическим принципам, как и прогнозировала "Страна", не только не осудили закрытие трех телеканалов в Украине, но и фактически благословили этот акт цензуры.

Особенно четко это проявляется в публикациях американских и британских СМИ, в которых чуть ли не рукоплещут скандальному указу Зе о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Дескать, прикрыли "рупоры Кремля" в Украине.

Немного иной тон в ЕС, в частности, в немецких медиа, где в заголовках указывают на то, что власть закрыла оппозиционные каналы, не упоминая об их якобы "пророссийскости", как это делают американцы. А "угрозу нацбезопасности", которую у Зе называют причиной отключения, осторожно называют "предполагаемой".

Публикации перекликаются с официальными позициями США и ЕС - американское посольство прямо приветствовало решение Зеленского, а вот официальные структуры Европы осторожнее - не поддержали, но и не осудили акт цензуры в Украине. Сказали, что "изучают ситуацию" и "оценивают последствия".

Узнавали, что именно пишут западные СМИ о закрытии телеканалов.

"Медиаактивы друга Путина"

Итак, многие обозреватели США и Британии делают акцент на "пророссийскости" запрещенных телеканалов, что, по их мнению, дает индульгенцию на их закрытие. Некоторые сравнивают это с баном Трампа в соцсетях.

"Президент Украины за ночь закрывает 3 пророссийских телеканала. Телеканалы заявляют, что это атака на "свободу слова". Другие говорят, что они были прямым источником дезинформации и искажения. Здесь есть сходство с дебатами, когда Трампу запретили доступ в Twitter", - написал на своей странице в Twitter украинский корреспондент BBC Иона Фишер.

Финансируемое властями США "Радио Свобода" новость о закрытии телеканалов дала под заголовком, который, очевидно, по их логике, должен оправдать то, что на Западе посчитали бы наступлением на свободу слова: "Украина ввела санкции против медиаактивов, связанных с другом Путина".

Закрытие СМИ радио называет "шагом Киева против прокремлевских фигур внутри страны". И этим, надо полагать, все сказано.

"Украинские СМИ заявляют, что вещатели - украинские телеканалы 112, NewsOne и ZIK - фактически принадлежат Виктору Медведчуку, главе политсовета фракции и одному из самых богатых и влиятельных людей в стране. Медведчук отрицает, что владеет телеканалами. 66-летний Медведчук, выбравший Путина крестным отцом своей дочери, попал под санкции США в марте 2014 года после свержения промосковского президента Виктора Януковича за его роль в подрыве демократии в Украине. В результате санкций, утвержденных 2 февраля, станции были немедленно закрыты, но они продолжают транслировать свой контент в Интернет", - пишет сайт Радио Свобода".

Издание цитирует, естественно, одного из видных "соросят" Сергея Лещенко, который назвал санкции против телеканалов "мощным шагом" и назвал станции "российским троянским конем" для распространения кремлевской пропаганды внутри страны. Лещенко призвал YouTube запретить закрытые телестанции (то же самое озвучил министр культуры Ткаченко).

Приводят также слова советник администрации президента Михаила Подоляка, который заявил, что эти телеканалы "довольно активно и часто открыто используются в качестве инструмента иностранной пропаганды в Украине".

Дают также высказывание российского сенатора и критика Запада Алексея Пушкова, что, очевидно, должно убедить в работе закрытых телеканалов "на Кремль".

"Закрыв оппозиционные телеканалы, Зеленский признал свою неспособность противостоять политической конкуренции», - написал в Twitter Алексей Пушков.

Одним предложением, похоже, что для проформы, дают позицию самих телеканалов из их совместного заявления, в котором они назвали решение Зе политической расправой против неугодных СМИ.

Любопытно, что "Радио Свобода" фактически признает связь между закрытием телеканалов и приходом к власти в США Джо Байдена - для новой администрации невыгодна критика внешнего управления, которую транслируют закрытые телеканалы.

"Этот шаг является последним в серии, предпринятой Киевом с конца января против фигур, считающихся российскими агентами (имеется в виду, в частности, исключение из фракции "Слуга народа" попавшего под санкции США Александра Дубинского, - Ред.) и последовавшей за инаугурацией президента США Джо Байдена, стойкого сторонника Украины. Это также произошло на следующий день после первого разговора между новой администрацией США и правительством Зеленского", - пишет сайт "Радио Свобода".

"Убрать и из YouTube"

Британская Financial Times вторит американским СМИ: "Украина закрывает телеканалы, обвиняемые в распространении "российской дезинформации".

Как и "Радио Свобода", издание акцентирует на якобы связи закрытых телеканалов "с политиком, близким к Владимиру Путину". цитируют Зе, что "они представляют угрозу национальной безопасности, распространяя кремлевскую дезинформацию в то время, когда страна находится на восьмом году необъявленной войны с Россией".

И тоже приводят слова российского чиновника, мол, телеканалы защищает Россия.

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал действия Киева", - пишет издание.

Впрочем, делают одну нейтральную оговорку, назвав шаг Зеленского "противоречивым".

"Меры, принятые против каналов, являются последним в серии противоречивых шагов, которые, по словам администрации Зеленского, направлены на противодействие внешним и внутренним угрозам национальной безопасности. В понедельник парламентская группа президента выслала депутата Александра Дубинского, который в прошлом месяце подвергся санкциям со стороны Вашингтона за то, что якобы являлся "частью связанной с Россией сети внешнего влияния", которая выдвигала "мошеннические и необоснованные обвинения" в адрес президента США Джо Байдена, когда он был кандидатом на президентских выборах", - сообщает Financial Times.

Цитирует также владельца телеканалов Козака, который назвал решение Зеленского "актом цензуры", а Медведчук сказал, что санкции стали ответом на снижение популярности президента на фоне законной критики со стороны каналов.

Также приводят твит Андерса Аслунда из Atlantic Council - того самого западного эксперта, которого осенью "ушли" из набсовета "Укрзализныци", где он получал больше полумиллиона гривен ежемесячно, хотя был далек от дел железной дороги.

Аслунд написал в Twitter: "Виктор Медведчук, похоже, является фактическим конечным бенефициарным владельцем этих трех пророссийских телеканалов. Поскольку в марте 2014 года в отношении него были наложены санкции Министерства финансов США, YouTube не следует их держать".

Издание уточняет, что Медведчук отрицал, что он владеет или контролирует каналы, которые, по его словам, принадлежат Козаку.

Упоминают Олега Сенцова, который, естественно, обрадовался закрытию "пророссийских" телеканалов, написав в Twitter: "Закрытие свалки Медведчука - действительно лучшее решение".

"Запретил оппозиционные каналы"

Германия, напротив, пишет о закрытии телеканалов в Украине в нейтральном ключе, с акцентом на их оппозиционности, а не на том, что их закрыли из-за "связей с Россией".

"Зеленский запретил три оппозиционных телеканала", - пишет Deutsche Welle.

Впрочем, все же добавляют, что в Украине эти телеканалы "считаются пророссийскими".

"Все три СМИ выступили с совместным заявлением, в котором запреты на них называются "расплатой с неудобными СМИ", - приводит сайт позицию телеканалов.

Со ссылкой на ТАСС также цитируют генерального продюсера "112 Украина" канала Артема Марчевского, который заявил, что канал закрыли "без решения суда, без расследования, без каких-либо убедительных причин".

Deutsche Welle также пишет, что "влияние России остается сильным на востоке Украины, где с апреля 2014 года произошли столкновения сепаратистов и правительственных сил. Президент Зеленский, в прошлом сатирик, был избран в 2019 году с обещанием положить конец конфликту. Обе стороны при европейском посредничестве договорились о прекращении огня в июле прошлого года".

Der Standart также акцентирует на том, что президент Украины запретил три оппозиционных телеканала, назвав как причины "предполагаемую угрозу национальной безопасности и распространение российской пропаганды".

В статье есть намек на цензуру (в отличие от многих других западных СМИ).

"До сих пор Украина считалась относительно либеральной в отношении свободы прессы и выражения мнений среди бывших советских республик. Глава Ассоциации журналистов Украины Николай Томиленко говорит об "информационной бомбе": "Ограничение доступа к украинским СМИ для многомиллионной аудитории без суда (...) является посягательством на свободу слова". Тем временем оппозиционная платформа объявила о начале процедуры импичмента Зеленскому. Однако у партии есть только 44 из 226 мест, необходимых в парламенте для инициирования такой процедуры. Поэтому наблюдатели считают эту попытку безнадежной", - пишет Der Standart.

Австрийская Wiener Zeitung, публикуя новость о закрытии телеканалов, показательно взяла в кавычки "пророссийские", а "угрозу безопасности" называет "предполагаемой".

"Зеленский запретил "пророссийские" новостные каналы Причина - предполагаемая угроза национальной безопасности и распространение российской пропаганды", - пишет издание.