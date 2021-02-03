В Европейском Союзе оценивают последствия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое ввел в действие своим указом президент Владимир Зеленский, о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и Zik.

Об этом со ссылкой на представителя Внешней дипломатической службы Питера Стано сообщает "Интерфакс-Украина" в среду, 3 февраля.

"Нам известно, что 2 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов (112, NewsOne и ZIK). Мы оцениваем последствия этого решения. По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами, - сказал Питер Стано.

При этом он заявил, что согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе слова.

"Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации. Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - добавил представитель ЕС.

Также Стано добавил, что Евросоюз изучает данную ситуацию и будет делиться своим опытом с нашей страной в этом вопросе.

"Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации. ЕС будет продолжать взаимодействовать с украинскими властями и делиться своим опытом в этом отношении", - добавил он.

Напомним, 2 февраля Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях против нардепа Козака, которые предусматривают отключение от вещания его телеканалов - 112, NewsOne и ZIK. "Страна" ведет онлайн-репортаж о реакции Украины и мира на это решение.

Как сообщалось, в представительстве Украины при Евросоюзе, заявили, что ЕС якобы позитивно отнесся к решению об отключении от вещания вышеупомянутых каналов и введению санкций против их владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.