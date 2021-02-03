Александр Семёнович Зеленский в эксклюзивном комментарии "Стране" рассказал, как относится к решению своего сына, президента Украины Владимира Зеленского, запретить каналы "NewsOne", ЗИК, "112".

"Может, я не понимаю демократию... Ну, не нравится мне. Я ж не влияю на это. Я своим делом занимаюсь. Иногда так грубо это все на телеканалах подается, ну, просто нехорошо", — заявил Александр Зеленский.

Также отец президента сказал, что раньше смотрел каналы, которые сейчас закрылись.

"Было. Сейчас меньше, перестал. Я сейчас смотрю "Украина 24" и "Украина". Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Меня устраивает "Украина", "Украина 24", "СТБ" очень люблю, "ICTV", много каналов", — рассказал Александр Зеленский.

На уточняющий вопрос, не оценивает ли он это как давление на свободу слова, Александр ответил: "Я ничего не оцениваю, я своим делом занимаюсь. Я отец. Я в своих делах немножко разбираюсь и люблю свою работу. Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так как его поливают, ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой помогать... Одна грязь льётся. Я не занимаюсь этим, мне приносят, посылают мне. Я этим не занимаюсь, но есть очень много сторонников моего сына, они за него беспокоятся и переживают, они мне высылают. Вы хотели мое мнение узнать, я вам ответил".

Также он ответил на вопрос, стоит ли запрещать каналы только потому что кому-то не нравится их риторика.

"Я не знаю, если это не соответствует действительности, я бы запретил. Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты - на три ступеньки поднялась", - отметил он.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как на это реагирует Украина и мир.