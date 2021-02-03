В среду, 3 февраля, полпред России Борис Грызлов заявил, что новый законопроект Украины о Донбассе означает фактически ее выход из минских соглашений.

Об этом он заявил в ходе заседания Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины пишет ТАСС.

"Так называемый законопроект о государственной политике переходного периода, сочиненный киевской властью, грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины", - говорит Грызлов.

По его словам, данный законопроект фактически означает односторонний выход Киева из минских соглашений.

Также Грызлов отметил, что о нежелании Киева налаживать диалог с русскоязычными жителями Донбасса свидетельствует и языковая политика украинской власти.

"Запреты говорить по-русски, которые вводит президент Зеленский, - это не только очередное нарушение минских соглашений, это еще и вероломное решение с точки зрения избирателей. Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами. И они подтверждают, что нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране", - добавил Грызлов.

В свою очередь, директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также рассказал о данной ситуации.

"Начинается период эскалации. Украина, чувствуя поддержку новой Администрации США, будет пробовать зафиксировать новый нормативный пакет и новые переговорные линии. Понаблюдаем", - говорит Чеснаков.



Скриншот: t.me/Chesnakov

Ранее "Страна" сообщала, что совбез ООН к шестилетию Минских соглашений проанализирует, как они выполняются. Инициатором проведения заседания выступила Россия.

Также напомним, что Владимир Путин упрекнул украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения. В частности, он напомнил о нежелании Киева выполнять политическую часть Минских соглашений.

Недавно мы подробно анализировали, что прописано в новом законопроекте о "переходном периоде" на Донбассе.