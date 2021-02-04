Известные голливудские звезды давно раскрыли секрет своих совершенных форм. Чтобы быстро сбросить несколько лишних килограммов, они готовят смузи на завтрак или вместо традиционного приема пищи. Во-первых, такие коктейли заряжают энергией, не вызывают тяжести и могут избавить организм от лишних токсинов.
Каждая актриса или модель с радостью делиться своим собственным рецептом идеального смузи. Предлагаем читателям использовать готовые звездные рецепты детокс-напитков или изготовить свои собственные.
"Зеленый монстр" от Джессики Альбы
39-летняя актриса готовит свой фирменный напиток под названием "Зеленый монстр" из смеси ягод и овощей. Основой напитка служит вода.
Ингредиенты:
- 2 стакана капусты или шпината;
- 1/3 стакана малины;
- 1/3 стакана клубники;
- 200 граммов греческого йогурта;
- 1 ст.л. меда.
Все ингредиенты нужно смешать в блендере. Смузи можно готовить на завтрак. Он выйдет питательным и низкокалорийным, поможет оставаться сытым до обеда, а ягоды ко всему прочему, повысят метаболизм.
Смузи с какао от Синди Кроуфорд
Несмотря на то, что 54-летняя Синди Кроуфорд завершила модельную карьеру, она иногда появляется на подиуме, приятно удивляя поклонников своей идеальной фигурой. Конечно, это во вногом заслуга спортивного образа жизни, но и рецепт смузи у манекенщицы припасен:
Ингредиенты:
- 1 ст. миндального молока;
- 1/3 замороженного банана;
- 1 ст. шпината;
- 10 листьев мяты;
- 1 ч.л протеина
- щепотка какао-порошка
- пучок свежей зелени
По желанию можно добавить лед. Все компоненты смешать в блендере, перелить в стакан и украсить черникой или голубикой.
Вишневый смузи от Дженнифер Энистон
51-летняя американская актриса любит веганский смузи, богатый белком и макроэлементами, который ускоряет обмен веществ и помогает организму не терять мышечную массу при похудении.
Ингредиенты:
- 1/2 стакана воды
- 1 ст.л. протеинового порошка
- 1/2 банана
- 1 стакан замороженной вишни
- 1/2 ст.л. порошка маки
- 1/2 ст.л. льняных семян
- 5 грецких орехов
- 2 капли стевии
- лед (по желанию)
Этот рецепт смузи можно попробовать приготовить на кокосовом молоке - выйдет очень вкусно и сытно.
Экзотический смузи от Миранды Керр
37-летней топ-модели Victoria's Secret помогает оставаться стройной детокс-смузи.
Ингредиенты:
- 1 ст. миндального молока
- шпинат
- малина
- голубика
- папайя
- ореховая паста
Яблочно-шпинатный смузи Алессандры Амбросио
39-летняя бразильская супермодель и ангел Victoria’s Secret пьет смузи перед тренировкой. Этот рецепт напитка прекрасно готовит тело к физическим нагрузкам.
Ингредиенты:
- 2 ст. шпината
- 2 ст. миндального молока
- 1 яблоко
- 1 банан
- ⅓ чашки овсяных хлопьев
- 1 ст.л. кокосового масла
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
Смешать все ингредиенты в блендере, перелейте в стакан, украсьте по желанию листьями мяты или базилика и наслаждайтесь!
Смузи из киви от Эль Макферсон
Сегодня австралийской супермодели из "девяностых" 56 лет, но женщина по-прежнему выглядит, как тридцатилетняя красавица и даст фору молодым. Она также ограничивает себя в питании, но не может удержаться от любимого смузи.
Ингредиенты:
- 1 ст. миндального молока
- 1 киви
- 1 зеленое яблоко (очистить от кожуры)
- горсть капусты кейл
- 1 маракуйя
- 2 ст.л. семян чиа
Эти компоненты нужно смешайте в блендере и перед подачей на стол украсить орехами или семенами льна.
Многие селебрити успешно худеют на смузи, однако такая система питания должна находиться под контролем опытных диетологов. Да и постоянно питаться так вряд ли получится, если ты не веган или сыроед.
Смузи нельзя воспринимать в качестве банального перекуса. Это ошибочное мнение, ведь такое питание совершенно иначе усваивается нашим организмом, чем твердая пища. Специалисты по питанию рекомендуют выпивать смузи в первой половине дня, но не на голодный желудок. Ближе к вечеру потребление сырых продуктов лучше свести к минимуму.
Правильно приготовленный смузи может иметь различную цель: пробудить организм, зарядить его энергией, поддержать мышцы в тонусе, побороть стресс, укрепить иммунитет и даже защитить нас от вирусов.
Подходите к своему питанию с умом и не гонитесь за модой! Приятного аппетита, будьте здоровы!