Известные голливудские звезды давно раскрыли секрет своих совершенных форм. Чтобы быстро сбросить несколько лишних килограммов, они готовят смузи на завтрак или вместо традиционного приема пищи. Во-первых, такие коктейли заряжают энергией, не вызывают тяжести и могут избавить организм от лишних токсинов.

Каждая актриса или модель с радостью делиться своим собственным рецептом идеального смузи. Предлагаем читателям использовать готовые звездные рецепты детокс-напитков или изготовить свои собственные.

"Зеленый монстр" от Джессики Альбы

39-летняя актриса готовит свой фирменный напиток под названием "Зеленый монстр" из смеси ягод и овощей. Основой напитка служит вода.

Ингредиенты:

- 2 стакана капусты или шпината;

- 1/3 стакана малины;

- 1/3 стакана клубники;

- 200 граммов греческого йогурта;

- 1 ст.л. меда.

Все ингредиенты нужно смешать в блендере. Смузи можно готовить на завтрак. Он выйдет питательным и низкокалорийным, поможет оставаться сытым до обеда, а ягоды ко всему прочему, повысят метаболизм.

Смузи с какао от Синди Кроуфорд

Несмотря на то, что 54-летняя Синди Кроуфорд завершила модельную карьеру, она иногда появляется на подиуме, приятно удивляя поклонников своей идеальной фигурой. Конечно, это во вногом заслуга спортивного образа жизни, но и рецепт смузи у манекенщицы припасен:

Ингредиенты:

- 1 ст. миндального молока;

- 1/3 замороженного банана;

- 1 ст. шпината;

- 10 листьев мяты;

- 1 ч.л протеина

- щепотка какао-порошка

- пучок свежей зелени

По желанию можно добавить лед. Все компоненты смешать в блендере, перелить в стакан и украсить черникой или голубикой.

Вишневый смузи от Дженнифер Энистон

51-летняя американская актриса любит веганский смузи, богатый белком и макроэлементами, который ускоряет обмен веществ и помогает организму не терять мышечную массу при похудении.

Ингредиенты:

- 1/2 стакана воды

- 1 ст.л. протеинового порошка

- 1/2 банана

- 1 стакан замороженной вишни

- 1/2 ст.л. порошка маки

- 1/2 ст.л. льняных семян

- 5 грецких орехов

- 2 капли стевии

- лед (по желанию)

Этот рецепт смузи можно попробовать приготовить на кокосовом молоке - выйдет очень вкусно и сытно.

Экзотический смузи от Миранды Керр

37-летней топ-модели Victoria's Secret помогает оставаться стройной детокс-смузи.

Ингредиенты:

- 1 ст. миндального молока

- шпинат

- малина

- голубика

- папайя

- ореховая паста

Яблочно-шпинатный смузи Алессандры Амбросио

39-летняя бразильская супермодель и ангел Victoria’s Secret пьет смузи перед тренировкой. Этот рецепт напитка прекрасно готовит тело к физическим нагрузкам.

Ингредиенты:

- 2 ст. шпината

- 2 ст. миндального молока

- 1 яблоко

- 1 банан

- ⅓ чашки овсяных хлопьев

- 1 ст.л. кокосового масла

- 1/2 чайной ложки молотой корицы

Смешать все ингредиенты в блендере, перелейте в стакан, украсьте по желанию листьями мяты или базилика и наслаждайтесь!

Смузи из киви от Эль Макферсон

Сегодня австралийской супермодели из "девяностых" 56 лет, но женщина по-прежнему выглядит, как тридцатилетняя красавица и даст фору молодым. Она также ограничивает себя в питании, но не может удержаться от любимого смузи.

Ингредиенты:

- 1 ст. миндального молока

- 1 киви

- 1 зеленое яблоко (очистить от кожуры)

- горсть капусты кейл

- 1 маракуйя

- 2 ст.л. семян чиа

Эти компоненты нужно смешайте в блендере и перед подачей на стол украсить орехами или семенами льна.

Многие селебрити успешно худеют на смузи, однако такая система питания должна находиться под контролем опытных диетологов. Да и постоянно питаться так вряд ли получится, если ты не веган или сыроед.

Смузи нельзя воспринимать в качестве банального перекуса. Это ошибочное мнение, ведь такое питание совершенно иначе усваивается нашим организмом, чем твердая пища. Специалисты по питанию рекомендуют выпивать смузи в первой половине дня, но не на голодный желудок. Ближе к вечеру потребление сырых продуктов лучше свести к минимуму.

Правильно приготовленный смузи может иметь различную цель: пробудить организм, зарядить его энергией, поддержать мышцы в тонусе, побороть стресс, укрепить иммунитет и даже защитить нас от вирусов.

Подходите к своему питанию с умом и не гонитесь за модой! Приятного аппетита, будьте здоровы!