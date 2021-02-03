Согласно исследованию ученых из американского Национального центра атмосферных исследований (NCAR), локдауны, которые были применены во многих странах из-за распространения коронавируса, привели к потеплению на планете.

Об этом сообщает PhYs.org.

В частности, ведущий автор исследования, ученый NCAR Эндрю Геттельман рассказал, что оказало воздействие на температуру.

"Произошло значительное снижение выбросов из наиболее загрязняющих отраслей промышленности, и это оказало немедленное, краткосрочное воздействие на температуру", - говорит ученый.

Также в университете отметили, что потепление произошло вследствие сокращения выбросов аэрозолей, блокирующих солнечный свет. Из-за маленького количества аэрозолей, которые отражают тепло от Солнца обратно в космос, большая часть солнечного тепла достигла планеты. Это было особенно ощутимо заметно в промышленно развитых странах, выбрасывающих много аэрозолей в атмосферу.

По данным ученым температура весной 2020 года была на 0,1-0,3 градуса Цельсия выше, чем ранее в аналогичный период.

К тому же потепление больше всего ощущалось в средних и верхних широтах северного полушария, меньше было заметно в южном полушарии, где аэрозольные выбросы не столь распространены.

Ранее "Страна" сообщала, что в водах Арктики обнаружили парниковые газы, которые могут повлиять на глобальное потепление. Ученые отметили, что пока маловероятно, что это газообразование будет иметь серьезное влияние на глобальное потепление, но сам процесс уже начался.

Также напомним, что из-за глобального потепления в Украине больше не будет суровых снежных зим. Климатические зоны будут перемещаться на север, из-за чего Киев окажется в степной зоне, характерной для Юга Украины.