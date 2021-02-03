Сайт телеканала ZIK, против которого ввел санкции президент Владимир Зеленский, переехал на новый домен.

Об этом сообщает пресс-служба канала в среду, 3 февраля.

"Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". Владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать", - говорится в сообщении Zik.

На телеканале уточнили, что после заявления о блокировке доступа к домену, его вернули. Однако на какой срок пока неизвестно. В настоящее время уже работает перенаправление с zik.ua. на zikua.tv.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

В совместном заявлении телеканалы указали, что расценивают это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ и добавили, что намерены бороться за свое право вещать для украинцев.

В свою очередь Министерство культуры и информационной политики просит YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK и "112 Украина" на данной платформе.