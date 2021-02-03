В США поддержали введений санкций против трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", которые отключили от вещания 2 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине на своей странице в Facebook

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - написано в заявлении.

Отметим, что по одной из версий США прямо влияли на президента Зеленского, чтоб тот закрыл вещание трех оппозиционных телеканалов.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против народного депутата Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112. За тем как на это реагирует Украина и весь остальной мир "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалось, что Министерство культуры планирует обратиться в YouTube с требованием закрыть аккаунты телеканалов на площадке.