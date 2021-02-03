Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС" являются российскими проектами и не имеют никакого отношения к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Специальные площадки в мессенджерах создаются российскими спецслужбами для распространения фейков о ВСУ, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и ВСУ в целом. Самые известные из таких платформ - Telegram-каналы "НачШтаба" и "Дежурный ООС". Это российские проекты, не имеющие отношения к ВСУ", - говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

В ВСУ напомнили, что в 2018 году мессенджер Telegram дал согласие предоставлять спецслужбам России по решению суда данные пользователей, которых подозревают в терроризме. Эти данные включают не только IP-адреса, но и номера телефонов, доступ к сообщениям в чатах.

"Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими. Теlegram канал "НачШтаба" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело". В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численность и состав подразделений, состояние техники, вооружения и тому подобное. Именно эта информация для противника "на вес золота", - говорится в заявлении.

Также в ВСУ пояснили, что ряд российских и пророссийских СМИ, лидеры мнений оккупированной части Донбасса активно рекламируют "НачШтаба" и "Дежурный ООС", что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов.

"Мы напоминаем, что это враждебные проекты и призываем пользователей мессенджеров потреблять информацию ответственно и коммуницировать безопасно", - говорится в завлении ВСУ.

В понедельник, 1 февраля, Служба безопасности Украины объявила о разоблачении сети Telegram-каналов, которые, по утверждению спецслужбы, были направлены на дестабилизацию ситуацию в стране и управлялись из России. Среди них известные анонимные Telegram-каналы "Резидент", "Легитимный" и другие. Сами Telegram-каналы уже называли эту информацию местью властей за разоблачение коррупции на "Большой стройке" и прочих схем.

Также мы рассказывали о закрытии трех украинских телеканалов по решению СНБО.