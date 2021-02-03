Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что по аналогии с закрытием трёх телеканалов решением СНБО может быть заблокирована абсолютно любая украинская компания.

Об она заявила в комментарии "Стране".

"Можно точно так же заблокировать любое юридическое лицо, бизнес это или компания, оказывающая любые услуги, возможно даже благотворительные, совершенно любое юрлицо", - сказала Лукаш.

По ее словам, есть судебные и политические меры, которые сейчас могут предпринять заблокированные каналы.

"Можно апеллировать к ПАСЕ, управлению комиссара ООН по правам человека, к "Репортерам без границ". В то же время пока не будут пройдены все стадии обжалования в Украине, нельзя апеллировать к ЕСПЧ. Нужно сначала судиться здесь", - добавила Лукаш.

Как сообщала "Страна", вчера, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как на это реагирует Украина и мир.

Также напомним, что "Страна" опросила известных украинских юристов - законно ли вообще блокировать телеканалы без суда и следствия и какие это будет иметь последствия для правового поля Украины.