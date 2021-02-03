Уголовные производства, открытые 22 января 2021 года, в которых фигурировали избранный президент США Джозеф Байден и бывший украинский лидер Петр Порошенко, в настоящее время уже закрыты.

Об этом рассказали адвокаты Порошенко в ходе брифинга в среду, 3 февраля, видео публикует "Евросолидарность" на своей странице в Facebook.

Защитники бывшего украинского президента напомнили, что после инаугурации Бадена по решению Печерского районного суда Киева было открыто производство, в котором фигурировали фамилии Байдена и Порошенко. В свою очередь судебным решением Государственное бюро расследований обязано было зарегистрировать еще два производства.

"Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января, то есть когда президент Байден начал уже выполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства недавно поспешно закрыты, уже закрыты", - сказал адвокат Илья Новиков.

По его словам, 1 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила решение о закрытии производства по заявлению народного депутата Андрея Деркача, которое расследовало НАБУ.

"Апелляционный суд подтвердил решение антикоррупционного суда о закрытии того производства по заявлению депутат Деркача, которое известно как дело Байдена-Порошенко и расследовалось НАБУ", - добавил Новиков.

В свою очередь, адвокат Игорь Головань заявил, что он вместе с Новиковым ставит вопрос о привлечении к ответственности Деркача и исключенного нардепа из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского "за их клевету". Отметим, что Деркач ранее заявлял, что Дубинский не причастен к публикации пленок с разговорами Порошенко и Байдена.

Напомним, 27 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что правоохранители завели уголовные дела в отношении его подзащитного и Джо Байдена. По его словам, уголовные производства были открыты на основании заявления народного депутата Андрея Деркача.

Ранее мы сообщали, что в мае прошлого года Печерский суд обязал Офис генерального прокурора Украины начать расследование возможного вмешательства Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Также "Страна" публиковала интервью с Деркачем, который обнародовал записи разговоров Порошенко и Байдена.