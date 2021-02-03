В Конституционном суде Украины заявили, что нет правовых оснований для составления Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции протоколов об административном правонарушении в отношении судей КС Ирины Завгородней, Владимира Мойсика и Игоря Слиденко.

Об этом сказано в заявлении, которое пресс-служба суда опубликовала в Facebook.

Такое заявление КС сделал после того, как НАПК сообщило о составлении админпротоколов в отношении судей Конституционного Суда из-за возможного конфликта интересов во время их участия в рассмотрении решение о е-декларирования.

В суде заявили, что в октябре 2020 года, перед началом рассмотрения дела по конституционному представлению 47 народных депутатов о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, Завгородняя, Мойсик и Слиденко обратились с заявлениями о самоотводе.

"Большая палата Конституционного суда Украины, рассмотрев заявления судей… отказала в удовлетворении их заявлений о самоотводе по указанному делу", - сообщила пресс-служба КС.

В суде также напомнили, что представитель президента в КС Федор Вениславский также подавал заявление об отводе этих судей, в удовлетворении которого суд отказал.

"Таки образом, Большая палата Конституционного суда Украины решил вопрос конфликта интересов в соответствии и с законом Украины "О Конституционном суде Украины" и регламенте Конституционного суда Украины, в связи с чем нет правовых оснований для составления протоколов об административном правонарушении в отношений судей Конституционного суда Завгородней, Мойсика, Слиденко", - заявили в суде.

Напомним, ГБР планирует допросить судей по делу об увольнении главы КСУ Шевчука.

Также мы писали о том, что ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому по двум статьям.