Главу Окружного административного суда Павла Вовка, которому летом вручили подозрение в деле о захвате государственной власти, могут доставить на суд в принудительном порядке. Такое решение принял Высший антикоррупционый суд (ВАКС), удовлетворив ходатайство следствия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Следственный судья удовлетворил ходатайство, принято решение о принудительном приводе Вовка", - сообщили в ВАКС.

Напомним, 5 января ВАКС уже в пятый раз отказали прокурору САП в принудительном приводе главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд, который не является на заседания с октября 2020 года.

В январе 2020 года Павел Вовк в очередной раз стал главой админсуда Киева. В июле того же года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП объявили о подозрении в захвате власти Вовку, его замам и шестерым судьям. В ответ Вовк заявил, что таким образом иностранные агенты через НАБУ пытаются захватить власть над судебной системой в Украине.

Также НАБУ отправляло проекты ходатайств генпрокурору Ирине Венедиктовой о предоставлении разрешения на задержание и арест судей Окружного административного суда.

Также "Страна" подробно разбирала ситуацию, которая сложилась вокруг ОАСК.