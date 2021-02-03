В среду, 3 февраля, Кабинет министров Украины согласовал передачу от АО "Укрзализныця" НАЭК "Энергоатом" железнодорожного пути от станции "Вильча" до станции "Янов" в зоне отчуждения для работы Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Соответствующее решение было принято во время очередного заседания Кабмина.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что передача путей позволит обеспечить реконструкцию железнодорожного пути.

Напомним, 14 декабря 2020 года на Чернобыльском хранилище "сухого" отработанного ядерного топлива закончилась вторая фаза "горячих" испытаний. В том же месяце состоялось торжественное открытие Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, в которое будут свозить отработанные ядерные отходы с трех украинских АЭС.

Также сообщалось, что хранилище обещали запустить еще в 2018 году.