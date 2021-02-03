Кабмин утвердил план мероприятий по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания.

В частности, план утвержденных мероприятий предусматривает реализацию 62 пунктов, среди которых разработка и принятие правительством проекта акта об утверждении требований по размещению рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия и активизация работы по подаче украинских объектов культурного наследия в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо это правительством предполагается:

разработка государственной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма "Путешествуй по Украине";





проведение опросов внутренних и въездных туристов о их путешествиях для проведения анализа динамики изменений;





введение Единого туристического реестра;





создание официального многоязычного туристического портала (2021-2022 года);





развитие туристических информационных центров (январь 2022 год);





развитие проекта "Туристические магниты Украины";





реализация проекта "Дом музыки" путем нового строительства (2022-2023 года);





введение пилотного проекта по созданию центров культурных услуг (май 2021 года) и создание таких центров в громадах (до 2023 года);





введение пилотных проектов по созданию креативного хаба в Киеве (2022-2023 года);

Также планируется создание документальных и игровых фильмов для популяризации Украины на туристической карте мира.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада предоставила налоговые льготы для сферы культуры и туризма. Закон освобождает от налогообложения налогом на прибыль предприятий для юридических лиц и налогом на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов.

Также напомним, что за время пандемии мировой туризм скатился к уровню 1990 года. С января по октябрь 2020 года в мире отмечено на 900 миллионов меньше путешественников, чем за этот же период в прошлом году.