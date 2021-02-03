После того, как Верховная Рада поддержала введение электронных больничных, Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством социальной политики за неделю принять меры для ускорения внедрения е-реестра.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания правительства в среду, 3 февраля.

"Поручить Минздраву совместно с Минсоцполитики в недельный срок принять меры относительно ускорения внедрения электронного реестра листов нетрудоспособности, а также усиление контроля за выдачей листов нетрудоспособности", - сказал Марченко.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины начало работу над внедрением электронных больничных осенью 2020 года.

Также мы рассказывали, что с осени 2021 года органы власти лишатся права требовать бумажные документы у граждан Украины. В Минцифры заявили, что это заставит государство быстрее трансформироваться и быстрее двигаться в сторону цифровизации.