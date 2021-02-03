Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что намерен обратиться к YouTube с требованием закрыть аккаунты телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина", которые отключили от вещания 2 февраля.

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram-канале.

"Министерство культуры и информационной политики направит компании YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube", - заявил Ткаченко.

Министр также написал, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов.

"Но уверен - популярная платформа должен знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", - сообщил Александр Ткаченко.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112. "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как на это реагирует Украина и мир.

Также мы писали, что на YouTube проходит совместный марафон каналов 112, NewsOne и ZIK, посвященный их запрету Зеленским.