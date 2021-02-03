В Украине продолжают обсуждать скандал с Гостелерадио - структурой, которая, кроме прочего, решает, какие книги можно ввозить в Украину, а какие нет.

На днях один из ее руководителей Сергей Олийнык рассказал о том, по какому принципу вводятся запреты. Как оказалось - претензии выдвигаются не по букве закона, а исходя из личных идеологических установок цензоров.

Так, импортировать книги Бориса Акунина Гостелерадио запретило из-за того, что Эраст Фандорин не соответствует образу "кровавого опричника". А ученый труд о викингах историка из США заблокировали потому, что князья Киевской Руси там названы русскими.

Также не допустили в Украину роман "Мастер и Маргарита" - из-за того, что в предисловии упоминались актеры, сыгравшие в одноименном российском сериале и "представляющие угрозу безопасности Украины".

Причем в интервью чиновники высказали мысль, что вообще любые хорошие книги из России - это "зрада", поскольку своим высоким качеством они подспудно пропагандируют "русский мир".

В общем, "зашквар" вышел знатный. При этом за кадром остался вопрос - а что это вообще за структура, которая запрещает книги?

"Страна" разобралась, кто в Украине получает деньги налогоплательщиков за цензуру.

Как это работает?

Гостелерадио, согласно своему названию, занималось раньше только ТВ и радио. Но с 2017 года Кабмин отдал в ведение этой структуры также издательскую сферу. "Радийщики" стали вести реестр издателей, следить за соблюдением языковых и прочих норм.

С мая 2017 года Гостелерадио занялось выдачей разрешений на ввоз книг из России и с временно оккупированной территории. А за торговлю запрещенной литературой из РФ - то есть той, на которую разрешения нет - ведомство получило право налагать штрафы.

Все это делалось "с целью недопущения на украинский рынок издательской продукции антиукраинского содержания" - такая формулировка значится на сайте ведомства.

При этом каких-то четко выписанных критериев, какие книги считать антиукраинскими, на уровне нормативной документации не существует. Поэтом чиновники здесь действуют на свое усмотрение.

При Гостелерадио для этих целей действует целый экспертный совет - по вопросам анализа издательской продукции, "относительно отнесения ее к такой, которая не допущена к распространению на территории Украины".

Грубо говоря, в государственном ведомстве сидит "совет цензоров", которые на свое усмотрение решают, какие книги можно продавать в Украине, а какие нет. Они формируют список запрещенной литературы.

Мы уже рассказывали о начальнике управления разрешительной процедуры Сергее Олейнике, который визирует выводы экспертов Гостелерадио. Теперь расскажем и о них самих.

Борцы с "московскими попами" и сионизмом

Пофамильный список людей которые оценивают книги, которые нельзя читать украинцам, есть на сайте ведомства. В нем десять человек.

Возглавляет совет первый замглавы Гостелерадио Богдан Червак. Который по совместительству является главой "Организации украинских националистов". Что уже говорит многое и об экспертной раде, и о самом Гостелерадио.

Червак на парламентских выборах 2019 года выдвигался от объединенных националистов. Это убежденный сторонник Бандеры и Шухевича родом из Дрогобыча Львовской области. Ранее состоял в "Свободе", потом стал главой ОУН.

В Гостелерадио пришел в 2015 году, тогда же стал замминистра информации Украины.

Еще один интересный член экспертного совета - писатель Валерий Гастинщиков. На сайте Гостелерадио его маркируют как "специалиста информационной сферы".

В интернете же он более известен как автор скандальной книги "Энциклопедия тайных обществ".

В еврейском сообществе эту работу считают антисемитской. Там на полном серьезе идет речь о "еврейском заговоре", "международном сионизме и масонских ложах. Книга издана при поддержке МАУП - вуза, который давно специализируется на подобной литературе.

Интересно, что соавтором данного труда стал Николай Сенченко - директор Книжной палаты Украины, которая подчиняется Гостелерадио (то есть тому же Черваку).

Сенченко - автор и других подобных книжек. Так, например, в книге "Заговор. Кто делает мировую политику?" говорится, что ее делает еврейская олигархия и сионизм.

А в его книге "Невидимый заговор против человечества" (тоже издана в МАУП) говорится, что "в ХХ столетии на исторической арене появились чудовищные тоталитарные идеологии в форме большевизма, фашизма и сионизма".

Главная причина многих трагических событий мировой истории - это, по мнению Сенченко, "перманентная глобальная война международной еврейской олигархии, мирового сионизма и мирового масонства против человечества".

В общем интересный подчиненный у главы экспертного совета Червака и соратник - у его члена Гастинщикова.

Другой член совета - журналист "Украины молодой" Тарас Здоровило. Он автор панегирических статей про главу ОУН Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. И материалов с разоблачениями "московских попов".

Еще одна цензорша - доцент Института журналистики Алла Кобынец. Она открыто поддерживает Порошенко и у себя в соцсетях яростно критикует Зеленского.

Еще один сторонник Порошенко в списке - профессор КНУ, филолог Павел Михед. В соцсетях он ставит ссылки на паблики "Европейской солидарности", критикует Зеленского и Ермака.

Другой член экспертного совета - Олег Матвиенко из ГО "Культурное сопротивление". Это малоизвестный активист, который однажды отметился в подаче иска в суд против СБУ, когда ее возглавлял уже Иван Баканов.

Иск касался распространения в Украине российских книжек - и бездеятельности "конторы" на этом поле.

"Мы хотим помешать ввозу печатного хлама, который сейчас привозят на территорию Украины и который поступает в книжные магазины. Хлама, который пропагандирует, что наше государство не является государством. Мы хотим добиться запрета тех издательств, которые позволяют себе печатать и продавать антиукраинскую литературу", - говорил он.

Еще один эксперт по "вражеской" литературе - это координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. "ИС" ранее возглавлял застрелившийся нардеп Дмитрий Тымчук. Машовец же - военный корреспондент "Сопротивления".

Также он соавтор книги "Вторжение в Украину", написанной с Тымчуком.

Последний эксперт - Сергей Шевченко, почти всю жизнь проработавший в КГБ и затем в СБУ, где работал по направлению связей с общественностью. Затем в качестве журналиста специализировался на расследованиях из архивов НКВД и КГБ.

У себя в Facebook Шевченко постоянно критикует Зеленского.

Но хвалит Степана Бандеру.

То есть, как видим, среди членов экспертного совета Гостелерадио - люди вполне определенного идеологического спектра. Часть из них - авторы антисемитской литературы, другие - открытые националисты, третьи - ненавистники Зеленского и "порохоботы".

Скандальность ситуации в том, что надзор за ввозимой литературой отдали не тем, кто исповедует нейтральные и взвешенные подходы. А идеологически заангажированным персонам, которые запрещают книги, которые не нравятся лично им.

Вот полный список людей, которые решают, какие книги украинцам читать, а какие - нет.