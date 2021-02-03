В среду, 3 февраля, Кабинет министров Украины назначил Вячеслава Шаповалова, который раньше был генеральным директором Директората инфраструктуры Министерства по вопросам реинтеграции, заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Проголосовали за назначения Шаповалова Вячеслава Владимировича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - написал Мокан.

Напомним, в марте прошлого года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц было решено разделить на два, так и появилось Министерство реинтеграции.

Также сообщалось, что министром по вопросам реинтеграции является Алексей Резников, о нем подробно рассказывала "Страна".