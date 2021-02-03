Введение санкций против нардепа Тараса Козака, из-за которых оказалось заблокировано вещание трех принадлежащих ему информационных телеканалов - ZIK, NewsOne и "112", противоречит украинскому законодательству и является политически мотивированным.

Об этом "Стране" заявил юрист Ростислав Кравец, который считает, что это решение было принято под давлением внешнего управления.

"Законодательством Украины не предусмотрена возможность введения санкций против украинских юридических и физических лиц. Когда президент поздно ночью принимает решение о введении санкций, можно сделать вывод, что из-за разницы во времени с одной из стран просто ждали конкретной команды оттуда. В другой стране как раз рабочий день начинается, когда в Украине уже 23:00. Эта ситуация - яркий пример внешнего управления страной. Я убежден, что введение санкций было инициировано под давлением извне", - считает Кравец.

По словам юриста, Зеленский и члены СНБО, которые поддержали это решение, сознательно нарушили Конституцию, законы Украины и презумпцию невиновности.

"Фактически получается, что все руководство страны не разбирается в юриспруденции. Это опять-таки возвращает нас к выводу о том, что решение о санкциях было не юридическим, а политическим. И ничего общего не имеет с национальной безопасностью, защитой украинского информационного пространства от российской пропаганды. За этим вообще должна следить и реагировать СБУ - но никак не вводить санкции. Украинские телеканалы без суда вообще нельзя блокировать. А так получается, что если власти что-то не нравится, просто вводятся санкции и бизнес в один момент отключается. Если это так легко сделать, я удивляюсь, почему до сих пор не введены санкции против корпорации "Рошен", которая платила сотни миллионы налогов в российский бюджет. Если Порошенко говорил, что отношения к Липецкой фабрике не имеет, управляет через слепой траст, почему бы не ввести санкции против Ротшильдов?", - задается вопросом Ростислав Кравец.

По мнению юриста, последствия незаконного введения санкций против Козака и его телеканалов будут крайне неприятными для власти. Ростислав Кравец убежден, что это даже может стать основанием для импичмента президенту Зеленскому.

"Собственник телеканалов будет обращаться в Верховный Суд для оспаривания указа президента, и вероятнее всего, обратится в международные суды. Самое неприятное, что все понимают - президент действовал незаконно, необоснованно, а платить за исполнение таких приказов наших иностранных "друзей" придется украинским налогоплательщикам. Это решение скорее всего будет признано незаконным, а значит, будут назначены компенсации, которые Козаку обязан будет выплатить украинский бюджет. И конечно, это основание для импичмента - Зеленский действовал в обход украинского законодательства и Конституции, к тому же в интересах иностранного государства, а не Украины", - анализирует ситуацию Ростислав Кравец.

По его мнению, президент также создал опасный прецедент для других владельцев бизнеса в Украине.

"Зеленский создал опасный прецедент для всей страны. Всем украинским олигархам - Фирташу, Коломойскому, Ахметову - стоит задуматься. Если президент уже один раз позволил себе такие незаконные действия, и его поддержали силовые структуры, что помешает ему в следующий раз ввести санкции, например, против Ахметова и вернуть все облэнерго в государственную собственность? Если сейчас Зеленскому сойдет это с рук, я не исключаю, что любой следующий президент сможет поступать точно так же. И даже ввести санкции против самого Зеленского и отнять у него, например, "Квартал 95", - добавляет Кравец.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях против нардепа Козака, которые предусматривают отключение от вещания его телеканалов - 112, NewsOne и ZIK. "Страна" ведет онлайн-репортаж о реакции Украины и мира на это решение.

Также мы сообщали, что указ Зеленского о запрете телеканалов готовился в СБУ.