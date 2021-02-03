Кабмин ликвидировал Совет по возобновлению мира в Украине, Нацкомиссию по правописанию и другие органы
На заседании в среду, 3 февраля, Кабинет министров ликвидировал Совет по возобновлению и строительству мира в Украине, Нацкомиссию по вопросам правописания, Комиссию по вопросам популяризации Украины в мире и 30 других вспомогательных органов.
Всего на сегодня в Украине насчитывается 218 консультативных, совещательных и других вспомогательных органа, созданных правительством. Кабмин провел анализ их деятельности и принял решение ликвидировать 33 из них, которые утратили свою актуальность.
Среди ликвидированных органов:
- Офис по привлечению и поддержке инвестиций;
- Комитет по вопросам применения санкций к лицам, которые поддерживают и финансируют терроризм;
- Всеукраинский межведомственный совет по правовому образованию населения;
- Межведомственная комиссия по вопросам популяризации Украины в мире;
- Межведомственна комиссия по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий;
- Межведомственная рабочая группа по разработке и введению реестра нарушения прав журналистов на временно оккупированных территориях с 2014 года;
- Межведомственная рабочая группа по координации антикоррупционной реформы;
- Совет межрегионального согласия;
- Совет по возобновлению и строительству мира в Украине;
- Совет по вопросам функционирования системы здравоохранения;
- Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.
Также было ликвидировано семь организационных комитетов по подготовке различных мероприятий и ряд других консультативных органов.
Напомним, в ходе сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Шмыгаль заявил, что Кабмин в ближайшее время примет решение о возврате к адаптивному карантину.
Также мы писали о том, что 3 февраля под зданием Кабмина проходит протест аграриев.