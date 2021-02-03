На заседании в среду, 3 февраля, Кабинет министров ликвидировал Совет по возобновлению и строительству мира в Украине, Нацкомиссию по вопросам правописания, Комиссию по вопросам популяризации Украины в мире и 30 других вспомогательных органов.

Всего на сегодня в Украине насчитывается 218 консультативных, совещательных и других вспомогательных органа, созданных правительством. Кабмин провел анализ их деятельности и принял решение ликвидировать 33 из них, которые утратили свою актуальность.

Среди ликвидированных органов:

Офис по привлечению и поддержке инвестиций;





Комитет по вопросам применения санкций к лицам, которые поддерживают и финансируют терроризм;





Всеукраинский межведомственный совет по правовому образованию населения;





Межведомственная комиссия по вопросам популяризации Украины в мире;





Межведомственна комиссия по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий;





Межведомственная рабочая группа по разработке и введению реестра нарушения прав журналистов на временно оккупированных территориях с 2014 года;





Межведомственная рабочая группа по координации антикоррупционной реформы;





Совет межрегионального согласия;





Совет по возобновлению и строительству мира в Украине;





Совет по вопросам функционирования системы здравоохранения;





Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Также было ликвидировано семь организационных комитетов по подготовке различных мероприятий и ряд других консультативных органов.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Шмыгаль заявил, что Кабмин в ближайшее время примет решение о возврате к адаптивному карантину.

Также мы писали о том, что 3 февраля под зданием Кабмина проходит протест аграриев.