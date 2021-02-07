В воскресенье, 7 февраля, наступит 26-й лунный день убывающей Луны в Стрельце. Этот день неприятный для самодовольных и эгоистичных людей, которые привыкли возвышаться над другими или хвастаться мнимыми достижениями. Окружающие сегодня действительно способны на непредсказуемые действия, но это не повод, чтобы отказываться от встреч с друзьями и близкими.

Ниже приводим рекомендации для трех знаков Зодиака, которые сегодня могут впадать в крайности - это Близнецы, Стрельцы и Водолеи. Некоторые будут отказываться от нужных им поездок, встреч и активного отдыха, другим срочно захочется уйти в себя и никого не слышать. Постарайтесь разобраться со своими эмоциями и выбрать для себя оптимальный формат отдыха - безопасный и гарантирующий вам эмоциональную стабильность.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы всеми фибрами души чувствуют, что сегодня им нужен пассивный день, без суеты и спешки. Вы устали от пульсирующего биения жизни и вполне возможно пожелаете ограничить круг общения.

Звезды советуют вам быть максимально лояльными к тем людям, которым приспичит посплетничать или втянуть вас в пустую болтовню. Уклониться от беседы - это своего рода искусство. Если сможете обойтись сегодня без ссор, то сохраните свою энергию для более полезных дел, которые ждут вас со следующей недели.

Стрельцы (23 ноября - 21 декабря)

Если вас внезапно пригласят сегодня на встречу - не раздумывайте, а быстро соглашайтесь. Вы будете сожалеть, если проигнорируете свидание и не захотите провести несколько часов за интересной беседой со своим знакомым. Конечно, если активные мероприятия или встречи у вас уже запланированы, то придется сделать выбор насчет того, какое рандеву перенести на потом. Во всяком случае, не позволяйте себе бездействовать, проводя весь выходной за просмотром фильмов или чтением книг.

Звезды советуют вам воспользоваться шансом и вновь закрепить за собой репутацию легкого на подъем человека, которому не чужды экспромты и авантюры.

Водолеи (21 января - 20 февраля)

Сегодня Водолеям ни в коем случае нельзя терять присущее им чувство юмора. Ваша способность по-доброму смеяться над окружающим миром и собой станет палочкой-выручалочкой, избавляющей вас от многих проблем. Злая реакция на критику, наоборот, поставит вас в неудобное положение и еще больше обнажит существующие недостатки. Сегодняшний день - прекрасная возможность, чтобы хорошенько присмотреться к себе и попытаться немного исправить свой вспыльчивый характер.

Для остальных знаков Зодиака сегодня важно сторониться выяснений отношений в стиле "кто тут главный". Если не удастся избежать такого спора, он может перерасти в конфликт. А такие разборки хорошим редко заканчиваются, да и авторитета сторонам не прибавят.

Также читайте лунный календарь на февраль, который наполнен чередой неблагоприятных дней, встречей Китайского нового года и периодом ретро-Меркурия.

Февраль 2021 года станет вызовом для Скорпионов и принесет доходы Девам.