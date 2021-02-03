В среду, 3 февраля, Россия передала Беларуси свою вторую вакцину от Covid-19 "ЭпиВакКорона" производства научного центра "Вектор" и тест-систему нового поколения для определения вируса

Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.

"Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса", - сказала Попова.

Напомним, 14 октября 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации новой вакцины от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". По данным второй фазы исследований, иммунологическая эффективность этого препарата от Covid-19 составляет 100%.

Также мы писали, что Беларусь сразу после России начинала прививать население первой вакциной РФ "Спутником V".