Украинец пытался незаконно пересечь границу с Россией и пронести с собой почти 3 килограмма синтетических наркотиков. Его задержали российские пограничники в районе поселка Чертково в Ростовской области.

Об этом сообщает ТАСС.

"В районе населенного пункта Чертково Ростовской области пограничный наряд задержал гражданина Украины, который пытался попасть на территорию РФ в обход установленного пункта пропуска. У нарушителя обнаружены полиэтиленовые пакеты, в которых, согласно проведенному исследованию, находилось 2,9 кг синтетического наркотика (соль), содержащий производное от наркотического средства метилэфедрон", - сказано в сообщении.

Теперь против задержанного планируют возбудить уголовное дело за контрабанду наркотиков (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ - контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры).

Мужчине грозит тюремный срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, или пожизненным лишением свободы.

Напомним, под Киевом взяли наркокурьера с товаром на 2 миллиона гривен.

Также мы писали о том, что под Запорожьем у двух девушек нашли более тысячи пакетов с наркотиками на миллионы гривен.