Сегодня, 3 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в страну будет завезена только проверенная и безопасная вакцина.

Об этом он сообщил в ходе очередного заседания правительства.

"В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других странах. Уверяю: все, кто изъявит желание сделать бесплатную прививку, получат такую возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации", - говорит премьер-министр.

Также он рассказал, что в Украине уже подготовлена инфраструктура для организации вакцинации.

"Более 500 мобильных бригад будут осуществлять вакцинацию, первые 50 начнут работу в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, будет работать более 4 тыс. кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах", - добавил Шмыгаль.

Как сообщала "Страна", главный санврач Виктор Ляшко раскрыл детали вакцинации в Украине. В частности, сначала Украина начнет прививать вакциной компании Pfizer, а затем препаратом АstraZeneca. Вакцинация от коронавирусной болезни в Украине может начаться приблизительно 15 февраля.

Напомним, Украина уже заключила предварительный контракт на поставку вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Однако позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что контракт с этой китайской компанией не будет заключен, если эффективность вакцины будет менее 70%.