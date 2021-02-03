Правительство Германии не исключает введение очередных санкций против России после того, как суд Москвы отправил в колонию оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление сделал официальный представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, передает агентство Reuters.

"Мы в октябре прошлого года в рамках ЕС уже приняли санкции против России из-за отравления Навального. После этого приговора в рамках ЕС также будут вестись консультации, новые санкции не исключены", - сказал Зайберт.

США, Великобритания, Германия и ЕС уже призвали Москву немедленно освободить Навального. Заявление с тем же требованием озвучил и президент США Байден.

"Страна" подробно разбиралась в том, что ждет Россию после приговора Навальному и замены ему условного наказания реальным сроком.

Также мы рассказывали, в какой колонии Навальный проведет следующие 3,5 года.