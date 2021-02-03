Подписание Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом, запланированное на 11 февраля, сорвалось. Документ могут подписать в марте.

Об этом со ссылкой на замглавы Офиса президента Игоря Жовкву сообщает "Европейская правда".

"Хочу остановиться на соглашении о совместном авиационном пространстве. На саммите нам было обещано руководством ЕС, а именно президентом Евросовета господином Мишелем, что соглашение будет заключено в начале 2021 года. Оно должна было быть заключено во время Совета ассоциации 11 февраля", - сказал Жовква.

Однако, по его данным, в обозначенный день этого не произойдет - по бюрократическим причинам.

"Насколько я понимаю, по информации, которую наша миссия передает, и то, что мы слышим от представителей Евросоюза, 11 февраля мы, к сожалению, это соглашение не заключим", - заявил замглавы Офиса президента.

По его данным, с Испанией, которая ранее проявляла возражения, проблем нет. Также Жовква сообщил, что президент Владимир Зеленский обсуждал эту тему в разговоре с главой Еврокомиссии, однако от нее не поступили объяснения, почему соглашение не будет подписано.

"Сказано было лишь, что госпожа президент еще раз проверит, еще раз посмотрит, насколько быстро эта бюрократическая процедура может быть принята, и соглашение может быть подписано", - сказал Жовква.

По его словам, возможности для подписания соглашения могут появиться в марте.

Напомним, МИД надеялся, что ЕС подпишет соглашение об "открытом небе" с Украиной еще в 2017 году.

Также мы писали о том, что по итогам октябрьского саммита Украина-ЕС президент Владимир Зеленский анонсировал, что соглашение об "открытом небе" будет подписано.