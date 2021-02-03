В четверг, 4 февраля, в некоторых регионах Украины ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram.

"По информации УкрГидрометцентра, 4 февраля в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве утром и днем ​​4 февраля порывы ветра 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе снегопады и сильный ветер обесточили в Украине 269 населенных пунктов.

Также сообщалось, из-за непогоды в Одесской области рухнули электроопоры. Без света остались 11 населенных ветер.