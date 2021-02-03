Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит повторное введение в стране адаптивного карантина.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина.

"Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина. В ближайшие дни Правительство примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности - зеленого, желтого, оранжевого и красного", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Минздрав должен четко проинформировать о возможных изменениях и критерии зонирования.

По словам премьер-министра, в Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса.

"Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль отметил снижение госпитализированных в больницах страны.

"Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится 18 300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 тысяч людей с диагнозом или подозрением на Covid-19", - рассказал премьер-министр.



Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине, в рамках которого регионы будут поделены на зоны ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

Также напомним, что в последний раз власти делили страну на зоны карантина 6 ноября. С 14 ноября в Украине на протяжении двух недель действовал карантин выходного дня.

Позже власти ввели ограничения "оранжевой" зоны на всей территории государства, которые действуют и сейчас, после завершения январского локдауна.