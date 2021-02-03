Верховная рада приняла проект постановления №4243, обязывающий Кабинет министров ввести электронный реестр больничных с 1 февраля текущего года.

Такое решение приняли народные депутаты в ходе заседания в среду, 3 февраля.

Парламент поручил Кабмину принять меры для ускорения разработки и внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты с целью внедрения е-реестра. Больничный листок в онлайн-формате должен стать предохранителем для расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и тех, которые выписываются задним числом.

Рада также обязала правительство проверить эффективность использования средств, выделенных на внедрение такого реестра больничных.

Министерству здравоохранения до 1 февраля 2021 года Рада поручила:

разработать и утвердить свои нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения Е-реестра;





согласовать с Пенсионным фондом Украины, Фондом социального страхования и утвердить порядок выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности.

Кроме того, Минздраву, Министерству социальной политики, Национальной службе здоровья, Пенсионному фонду и ФССУ поручили обеспечить полноценное функционирование реестра до первого числа февраля.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины начало работу над внедрением электронных больничных прошлой осенью.

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