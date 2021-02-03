В представительстве Украины при Евросоюзе заявили, что ЕС якобы позитивно отнесся к решению об отключении от вещания каналов 112, NewsOne и ZIK и введению санкций против их владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Об этом со ссылкой на главу представительства Украины при ЕС Николая Точицкого сообщает "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что сегодня, начиная с самого утра чрезвычайно одобрительно отнеслись в Еврокомиссии, Службе внешней политики к вчерашнему решению СНБО по нашим санкциям, и уже есть непосредственно пока что неофициальная реакция. Однако думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную реакцию", - сказал Точицкий.

Отметим, что до сих пор представители ЕС никак официально не комментировали ситуацию с запретом трех телеканалов в Украине.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях против нардепа Козака, которые предусматривают отключение от вещания его телеканалов - 112, NewsOne и ZIK. "Страна" ведет онлайн-репортаж о реакции Украины и мира на это решение.

Также мы писали о том, что Разумков признал, что заседания СНБО по закрытию телеканалов NewsOne, Zik и 112 не было.