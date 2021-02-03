В США министерство юстиции обратилось в американский окружной суд, пытаясь конфисковать два миллиона баррелей нефти.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 3 февраля.

В частности, эта нефть, по сведениям Соединенных Штатов, имеет иранское происхождение и подпадает под санкционные меры американских законов по борьбе с терроризмом.

"Участники схемы (транспортировки груза - Ред.) пытались скрыть происхождение этой нефти путем ее перегрузки с одного судна на другое, фальсификации документов и принятия других мер, а также путем предоставления поддельных транспортных накладных с целью введения в заблуждение владельцев Achilleas в отношении указанной нефти", - сообщили в материале.

Если США выиграют дело, то могут направить доходы от нефти в правительственный фонд помощи жертвам терроризма.

Отметим, что в США бывший президент Дональд Трамп ввел санкции против Ирана, которые нанесли удар по экспорту иранской нефти. Ее добыча в стране сократилась почти вдвое с середины 2018 года. Тегеран увеличил экспорт сырья в начале 2021 года, надеясь на смягчения политики при новом президенте Штатов Джо Байдене.

Ранее "Страна" сообщала, что Иран захватил южнокорейский танкер в Персидском заливе. Это произошло на фоне поддержки Сеулом американских санкций в отношении Исламской Республики.

Также напомним, что в августе прошлого года американские власти задержали в открытом океане четыре танкера, загруженные иранским топливом.