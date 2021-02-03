Россия планирует поставки своей вакцины от коронавируса на Донбасс, их сроки определит правительство РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это спросить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - заявил Песков, отвечая на вопрос, когда российская вакцина поступит в Донецк и Луганск.

Напомним, о том, что в так называеме "ДНР" прибыла первая партия российской вакцины, стало известно 31 января.

Также мы писали о том, что 1 февраля в т.н. "ЛДНР" начали делать прививки российской вакциной "Спутник V".