Украина ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за совершение рейсов в Россию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением законодательства.

Об этом информирует пресс-служба Службы безопасности Украины, по чьей инициативе и были введены санкции.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - говорится в сообщении.

Санкции будут действовать до окончания аннексии Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с оккупацией полуострова.

По информации СМИ, этими самолетами пользовались председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и народный депутат Тарас Козак при полетах в Москву.

Напомним, в среду, 27 января, правительство Украины ввело санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков. Причиной стало осуществление полетов в пределах запретной зоны над аннексированным Крымом.

Ранее Верховная Рада поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против Никарагуа. Это решение было принято в связи с незаконным и несогласованным визитом в Крым посла Никарагуа в России Альбы Асусенны Торрес.