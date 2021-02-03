Появились первые подробности проведения церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми-2021", которую в этом году из-за пандемии Covid-19 перенесли с января на март.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Variety.

Церемония пройдет в открытой части конференц-центра Лос-Анджелеса. Ведущим мероприятия будет южноафриканский комик и актёр Тревор Ноа.

По данным СМИ, на мероприятии будут присутствовать небольшое количество работников СМИ, и планируется организовать прямую трансляцию с красной ковровой дорожке с участием исполнителей и ведущих. При этом зрителей в зале не будет. Планируется ряд живых выступлений, но многие из них, скорее всего, будут записаны заранее.

Источник СМИ также добавил, что из-за пандемии формат мероприятия могут еще изменить.

Ранее мы писали, что главная награда Грэмми за альбом года в прошлом году досталась юной американке Билли Айлиш.

Также рассказывали, что украинская пианистка Надежда Шпаченко получила Грэмми за лучший сборник классической музыки.