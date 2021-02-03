Два человека погибли в результате наводнения в турецком Измире, которое уже признали крупнейшим за последние 26 лет. Из-за паводков и селей на западе Турции затоплены значительные площади, многие дома и предприятия. Власти эвакуируют население одного из районов Измира Об этом сообщает CNN Türk.

"Два человека погибли в результате наводнения в Измире. Решением губернатора началась эвакуация микрорайона Мендерес в районе Еникёй", - сообщает телеканал.

Также уточняется, что наводнение произошло в результате значительного количества осадков, которое выпало в регионе. В терпящем бедствие регионе ведется спасательная операция. Из-за 100% заполняемости водохранилищ, коммунальщики начали контролируемый сброс воды.

При этом метеорологи предупредили, что осадки будут продолжаться, и жителям Измира не стоит покидать свои дома.

Фото: hurriyet.com.tr

Ранее "Страна" писала о том, что украинских водителей предупредили о туманах, дожде и снегопадах в среду и призвали к осторожности.

Также мы сообщали, что самую "коронавирусную" зону Британии затопило сильнейшее за последние годы наводнение.