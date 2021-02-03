В ходе заседания в среду, 3 февраля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

За соответствующий проект закона №3755 свои голоса отдали 315 нардепов.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и законы Украины.

За нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электрической энергии будут выносить предупреждение или накладывать штраф: на граждан от 1 700 до 3 400 грн, на должностных лиц от 3 400 до 5 100 грн.

Нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности будут наказывать штрафом: от 1 700 до 3 400 грн для граждан, от 3 400 до 5 100 грн для должностных лиц.

Нарушение установленных на воздушном транспорте правил пожарной безопасности повлечет за собой штраф 2 250 - 4 250 грн для граждан и 4 250-5 950 грн для должностных лиц.

За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению будут накладывать штраф в размере 1 700 - 3 400 грн для граждан и 3 400 - 5 100 грн для должностных лиц.

Начало работы новообразованных предприятий или начало использования субъектом хозяйствования объектов недвижимости без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, для которых предоставление такой декларации является обязательным, повлечет за собой наложение от 1 700 до 5 100 грн штрафа.

Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам гражданской защиты, надзора и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по разработке и реализации мероприятий в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, повлечет от 850 до 1 700 грн штрафа на граждан и 1 700 до 3 400 грн для должностных лиц.

Те самые действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, повлекут за собой наложение штрафа на граждан от 1 700 до 3 400 грн и на должностных лиц - от 3 400 до 5 100 грн.

Напомним, Рада приняла изменения в Хозяйственный кодекс об ООО и ОДО.

Также мы писали о том, что Рада сегодня рассмотрит Национальный план вакцинации и усиление ответственности за домашнее насилие.